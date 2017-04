Piazza Affari parte dimessa assieme alle altre borse. Debutto boom per Avio

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Ferrari

Fiat Chrysler

Azimut

Yoox

Mediobanca

Banca Mediolanum

STMicroelectronics

A2A

Avio

(Teleborsa) -, che avviano gli scambi con piccolissimi ribassi, in attesa di prendere una direzione, dopo la buona chiusura della Borsa di Tokyo . Il focus è su alcuni appuntamenti delle banche centrali: uned ilL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,058. Torna a salire lo, attestandosi a 202 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,25%.incerta, che lima lo 0,05%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, sotto pressione, che cede lo 0,27%. Piazza Affari apre in rosso con ilin ribasso dello 0,39%.Tra idi Milano, si distinguono le auto con(+0,81%) e(+0,63%).Bene anche(+0,53%) e(+0,51%).Sotto pressione i bancari conche cede l'1,20% elo 0,65%.Debole, che registra una flessione dello 0,61%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,58%., che ha preso il via in Borsa con un forte rialzo, venendo sospesa al rialzo. L'azienda spaziale si è poi assestata sui 13,6 euro con un +2,1%.