Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.658,02 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.357,16 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,06%), come l'S&P 100 (0,0%).In buona evidenza nell'S&P 500 il compartoIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,69%),(+0,80%),(+0,72%) e(+0,51%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,91%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,71%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,64%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,55%.Tra i(+3,26%),(+2,27%),(+1,89%) e(+1,69%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,09%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,55 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,31%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,92%.