Sangue in due chiese in Egitto da 2 kamikaze: 41 morti e 129 feriti. Isis rivendica

(Teleborsa) - Un primo sanguinoso attentato in Egitto è avvenuto nella mattinata del 9 apriledove circa 2000 persone stavano celebrando la domenica delle Palme.. Il Presidente egiziano al Sisi, insieme alla proclamazione di tre giorni di lutto nazionale,L'attentatore si stava infatti dirigendo a passo spedito verso l'altare, ma, anch'essi vittime dell'attentatore,. All'interno della chiesa non si è verificato alcun danno.di Tanta e Alessandria., prego per i defunti e i feriti e sono vicino ai famigliari e all'intera comunità"., oltreché con il presidente al-Sisi e con il leader religioso sunnita Ahmad al-Tayyib, grande imam dell'Università sunnita di Al-Azhar.al Presidente al Sisi per quanto accaduto ad opera dell'Isis sono giunti da parte di tutti i leader del mondo.e praticamente via via quasi tutti i Paesi del mondo, tra cui gli Stati Uniti,"Ho grande fiducia nel fatto che il presidente Al Sisi gestirà la situazione in modo appropriato", ha scritto Trump su due Twitter diffusi dal suo account personale.che ha commentato come "questi vili attentati hanno causatoma il terrore sarà sconfitto e il Governo italiano è al fianco delle nazioni impegnate in prima linea nel contrastarlo".