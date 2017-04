Si chiude il G7 Energia di Roma, ma non arriva l'accordo sul clima

(Teleborsa) - Nessuna dichiarazione congiunta al termine delche è stato chiuso oggi dal ministro dello Sviluppo economico,. La dichiarazione congiunta non è arrivata perché glistanno rivedendo la propria politica energetica e climatica quindi "non e' stato possibile firmare una dichiarazione congiunta che coprisse tutti i punti della discussione", ha spiegato il ministro.La due giorni che si è aperta ieri 9 aprile e si è chiusa oggi, 10 aprile, ha visto molti temi sul tavolo. Tra i principali punti in discussione la sicurezza energetica, il gas naturale, la Cybersicurezza, le Reti elettriche e l' integrazione delle rinnovabili.Si è parlato anche di nuovi driver energetici e delle dinamiche dell'occupazione nella transizione energetica. E poi ancora ricerca e innovazione, transizione ed efficienza energetica.Non poteva mancare la discussione sull'eliminazione progressiva dei sussidi inefficienti alle fonti fossili sui trasporti "low carbon" e sui carburanti alternativi. Il ministroha parlato anche del Gasdotto) che tanto sta facendo discutere . "Cambiare adesso l'approdo del TAP equivarrebbe a dire che non lo facciamo ed è fondamentale farlo", ha spiegatoche non ha dubbi sul fatto che l'infrastruttura vada fatta.