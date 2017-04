Telecom Italia, nella lista Vivendi presente anche Bernabé come indipendente

Telecom Italia

(Teleborsa) - Grandi ritorni in: l'ex Presidente,nell'ambito della, in qualità di azionista di maggioranza relativa con una quota del 23,9% del capitale. Il numero dei consiglieri è stato indicato in 15, di cui 5 indipendenti, ed il compenso complessivo in 2,2 milioni di euro.Nella rosa dei nomi c'è anche lae la presenza dell'attuale presidente, che non viene però indicato come capo lista e quindi candidato alla carica di Presidente.Fra i candidati anche l'AD del colosso francese,, assieme a Hervè Philippe, Frederic Crepin. Fra i 5 membri indipendenti, assieme a Bernabé, vengono indicati anche Felicitè Herzog, Marella Moretti, Camilla Antonini, Anna Jones.L'degli azionisti Telecom, che dovrà esaminare le liste presentate, si terrà il prossimoOggi, le azioni Telecom Italia registrano una perdita in Borsa dello 0,74%.