Tokyo chiude in rialzo grazie a yen debole

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo ha beneficiato di uno yen debole dopo il forte apprezzamento legato agli attacchi USA in Siria L'indiceha concluso le contrattazioni ina 18.797,88 punti mentre il più ampio Topix ha guadagnato lo 0,66% a 1.499,65 punti.Tra le piazze cinesi, giùche cede lo 0,43% assieme ache arretra dello 0,47%.La borsa diha terminato in calo dello 0,86% mentre si muovecon un +0,09%.Segni misti tra le altre borse che chiuderanno più tardi:lima lo 0,04%,lo 0,19% elo 0,02%. Frazionale il calo di-0,20%. Leggermente positiva la piazza di+0,04% seguita da+0,05% e+0,78%.