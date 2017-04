Borsa, il mercato ELITE supera il traguardo di 500 società

London Stock Exchange

(Teleborsa) -, superando così ilsu questo mercato lanciato in Italia nel 2012 dal. Oltre 750 società, advisor e investitori fanno parte della community ELITE a livello internazionale.– dalla Romania alla Croazia, dalla Slovacchia a Israele, all’Ungheria – e sono rappresentative di diversi settori tra cui farmaceutico, biotecnologia, ingegneria industriale e alimentare. Per la prima volta una società si unisce ad ELITE dalla, portando aAd oggi le 508 aziende parte del programma ELITE appartengono a 36 diversi settori, hannodi euro per oltre 180mila posti di lavoro in tutta Europa.“Il nuovo traguardo raggiunto oggi testimonia il continuo percorso di crescita e innovazione di ELITE nel supportare le aziende più innovative che rappresentano l’eccellenza del fare impresa in Europa e non solo", ha dichiarato Luca Peyrano, CEO di ELITE.: il 27 aprile verrà presentata la nuova classe di aziende inglesi, il 3 maggio la nuova classe di aziende italiane mentre il 9 maggio sarà la volta delle nuove aziende che entreranno nella classe ELITE in Marocco, in partnership con il Casablanca Stock Exchange.