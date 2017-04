Monte Paschi attende il via libera di Bruxelles

MPS

(Teleborsa) -continua a far parlare di sè. Il travagliato istituto senese che ha visto il fallimento dell'aumento di capitale e ha dovuto ricorrere alla ricapitalizzazione precauzionale dello Stato, ora attende il via libera diche dovrebbe arrivare tra fine aprile e inizio maggio.E mentre la Commissione UE attende il piano industriale di, già si paventa l'ipotesi di una cartolarizzazione per la dismissione degli oltre 29 miliardi di sofferenze. Lo riporta Il Sole 24 Ore che spiega che la misura in questione dovrebbe essere il pezzo forte del piano industriale.I tempi stringono e Rocca Salimbeni dovrà dimostrare ache non farà ricorso alle risorse pubbliche per coprire le perdite.