Per Snam possibile collaborazione in Ucraina

Snam

(Teleborsa) -procede in lieve rialzo a. A dispetto di un listino che si mostra debole, il gruppo mostra un rialzo dello 0,43%. Ieri, 10 aprile, è stato firmato memorandum per possibile collaborazione in Ucraina con la società slovacca Eustream e le ucraine Naftogaz e Ukrtransgaz.L'intesa è stata siglata alla presenza del Commissario europeo per il Clima e l'Energia,, del Ministro dello Sviluppo economico,, e del Ministro ucraino dell'Energia,Secondo i termini, le società effettueranno una valutazione congiunta sulla gestione e sull'ammodernamento della rete gas ucraina al fine di rendere il sistema di trasporto gas del Paese più efficiente, moderno e competitivo.