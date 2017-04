Snaitech chiude anche il 2016 in rosso. Debito e oneri finanziari in aumento

Snaitech

(Teleborsa) -, mentre i ricavi pari a 898 milioni di euro salgono per effetto dell'integrazione del gruppo Cogemat.Lanei primi 3 mesi del 2017 è risultata paririspetto al valore del primo trimestre 2016 (2.769 milioni di euro), anche se i target economico-finanziari da raggiungere nel triennio 2017-19 parlano di una crescita media attesa della raccolta superiore al 4%.Snaitech presenta undi euro rispetto a fine 2015, dopo aver rifinanziato i bond High Yield in scadenza nel 2018., passando da 56,725 milioni di euro del 2015 a 87,057 milioni del 2016.Ladel governo, per quest’anno, porterà a, di cui 110 milioni da un incremento della tassazione sulle vincite, 80-90 milioni dall’incremento di 50 bps della tassazione sulle videolotteries e 100 milioni da un incremento di 100 bps della tassazione sulle slot machines. Si prevede che, a regime gli incassil’impatto negativo in termini di risultati potrebbe incidere da 5 a 10 milioni di euro sui conti di Snaitech.Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato il, le cui linee guida prevedono: lo sviluppo del segmento Online grazie all'introduzione di nuovi prodotti; il rinnovo dei diritti Scommesse e l’update tecnologico della rete di agenzie attraverso la progressiva introduzione di nuovi terminali di gioco evoluti; l'evoluzione e l’estensione delle piattaforme Videolottery, meglio conosciute con l'acronimo VLT; il proseguimento della strategia di outsourcing in corso sulla rete di negozi SRI; il completamento entro il primo semestre 2018 del piano di sinergie sui costi operativi varato dopo l’integrazione con Cogemat.