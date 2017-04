Tesla corregge dopo il sorpasso di GM

(Teleborsa) -

Giornata fiacca per Tesla, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,94% rispetto alla seduta precedente a causa di realizzi.



L'azienda che produce auto elettriche di Elon Musk è al centro della cronaca in questi giorni per aver superato per la prima volta General Motors in quanto a capitalizzazione, divenendo l gruppo automobilistico Usa con la maggiore capitalizzazione di borsa.

Lo status tecnico di breve periodo di Tesla Motors mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 312,6 dollari USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 307,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 318.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)