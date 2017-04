Viaggi: l’Italia resta la meta preferita, ma tra i giovani 1 su 4 sogna gli Usa

(Teleborsa) -elaborato da Confturismo-Confcommercio in collaborazione con l’Istituto Piepoli, registra nel marzo scorso una leggera diminuzione a quota 63 punti rispetto ai 64 di febbraio mentre a livello tendenziale il dato resta stabile.No, ma resta la meta dei sogni - Rispetto alla situazione economica italiana, sono i giovani i più ottimismi e sono sempre loro che gli stessi che indicano come loro meta preferita gli Stati Uniti. Nella fascia d'età compresa tra 18 e 34 anni, quasi uno su quattro vorrebbe visitare gli Usa.A livello generale, però,quasi quattro connazionali su cinque hanno infatti intenzione di restare nel Paese per trascorrere le proprie vacanze. Toscana, Lazio ed Emilia Romagna sono in cima alle preferenze nel prossimo trimestre.- Non importa la durata, l'importante è staccare la spina. E allora vacanze versione smart, in media 3,6 notti per viaggio, in leggera crescita rispetto allo stesso mese del 2016.