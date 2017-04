Vino, comanda la Ue: ha il 70% del mercato globale

(Teleborsa) - Quando si parla di vinofa man bassa e si afferma come superpotenza mondiale del pianeta,A rivelarlo le elaborazioni di Ismea, realizzate per Veronafiere in occasione dell’inaugurazione della 51esima edizione del Vinitaly, secondo le quali il Vecchio Continente fa la voce grossa e giganteggia in quasi tutti i mercati del pianeta. Complessivamente sonoNel dettaglio sono(606 milioni) i primi 6 Paesi produttori della Ue a 28. Completano la top 10 i PI top 6 exporter sommano complessivamente ben oltre il 90% delle vendite Ue. E tra questi è proprio l’Italia a mettere a segno l’incremento più significativo tra il