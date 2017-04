Alitalia, ultime ore per salvare la compagnia. Il Governo tenta la mediazione

(Teleborsa) - E' corsa contro il tempo per. Mancano poche ore ormaisulla situazione di emergenza che sta vivendo la compagnia aerea. Ma anche se tutto non andrà rapidamente per il verso giusto, come del resto probabile, non saranno certamente le "ultime ore di Pompei", perché tutto sommato il Vesuvio non ha ancora cominciato a emettere le fatali colate di lava e i lapilli e la cenere non seppelliranno ancora il salvabile.Lee i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto l'intervento del Governo per tentare la mediazione e salvare la trattativa., il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo, quello ai Trasporti e Infrastrutture, Grazianoe non escluso anche quello del Lavoro Giulianoper cercare di non far saltare il tavolo a un giorno dal termine di scadenza del confronto.i ministri si confronteranno con i: Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.Maperché il tempo scorre in fretta.I confronti si sono susseguiti nei giorni scorsi con sedute non-stop, ma che non hanno portato ad alcuna intesa. Ieri sera c'è stato un incontro tra i ministri Calenda e Poletti con il Presidente designato dell'Alitalia, Luigi Gubitosi per fare il punto della. Ormai tra i sindacati e la compagnia aerea è braccio di ferro soprattutto sulle questioni della produttività e flessibilità.. "Spero che si raggiunga una soluzione per domani. Spero che prevalga la responsabilità, perché il tempo sta scadendo".