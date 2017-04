Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece hanno terminato sulla parità. Gli investitori si sono mossi con cautela in vista dell'L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. L'è sostanzialmente stabile su 1.275,8 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%.Avanza di poco lo, che si porta a 209 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,28%.resta vicino alla parità(+0,13%). Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,22% nonostante il buon dato sul mercato del lavoro nel Regno Unito. Piatta, che tiene la parità. Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un frazionale calo dello 0,52%.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,48 miliardi di euro, con un incremento di ben 675,8 milioni di euro, pari al 37,45%, rispetto ai precedenti 1,8 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,74 miliardi.Su 215 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 122 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 86 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 7 azioni del listino milanese.(+0,77%),(+0,58%) e(+0,52%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,58%),(-1,97%) e(-1,51%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata tra le banche, che mostra un incremento dell'1,57% grazie alla crescita della raccolta in marzo Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,38% continuando a beneficiare della promozione ieri di Jefferies.Nel lusso, si mette in luce, con un ampio progresso dell'1,27%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,19% forte delle dichiarazioni ottimistiche sul futuro rilasciate dall'AD Alverà Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,14%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,61%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,22 punti percentuali.