Christine Lagarde ottimista per l'economia mondiale

(Teleborsa) -. "Dopo sei anni di crescita deludente, l'economia globale sta guadagnando slancio con una ripresa ciclica che promette più occupazione, redditi più alti e una maggiore prosperità futura". E' quanto affermato da, direttore delche durante un discorso aha spiegato che nelle economie avanzate "l'outlook è migliorato con un'attività manifatturiera più forte. Questa ripresa è generalizzata tra i Paesi, Europa inclusa, anche se alcuni stanno ancora facendo i conti con un debito alto e una debolezza in determinate banche".Il numero uno del FMI che rimane ottimista anche sulla crescita delle economie emergenti, "che, nel 2017, continueranno a contribuire a oltre tre quarti della crescita del PIL globale, mette però in guardia sui "rischi al ribasso".Tra questi: l'incertezza politica da cui non è esclusa l'Europa, la spada di Damocle del protezionismo che incombe sul commercio globale e le condizioni finanziarie mondiali più severe che potrebbero innescare il deflusso di capitali dai Paesi emergenti e in via di sviluppo.dà la ricetta per combattere le incertezze facendo pressing sui Governi affinché agiscano misure fiscali, monetarie e strutturali pensate "ad hoc" per ogni Paese.