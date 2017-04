De Longhi rileva il 40% del gruppo svizzero Eversys

De’ Longhi

(Teleborsa) - Il Gruppoha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 40% del gruppo svizzero Eversys, con l’opzione di acquisire il restante 60% attraverso un meccanismo di “put & call“ entro il termine massimo del 30 giugno 2021 (ma non prima del termine di 2 anni dalla data di closing).Questa operazione rappresenta l’ingresso del Gruppo De’ Longhi nel settore delle macchine professionali per il caffè espresso, con focus sui modelli superautomatici.Il Gruppo Eversys, fondato nel 2009 in Svizzera e con sede in Ardon, è attivo nella progettazione e realizzazione integrata di macchine per il caffè espresso destinato ad utenti professionali e ha fatturato nel 2016 circa 17,3 milioni di Franchi Svizzeri (CHF) (+48% rispetto all’anno precedente).L’di franchi svizzeri e comprenderà un ammontare variabile tra CHF 15,3 milioni e CHF 17,4 milioni per il 40% di partecipazione azionaria e, per la parte residua, un prestito soci necessario per gli investimenti previsti da business plan. Questo importo sarà finanziato con le attuali disponibilità di cassa del Gruppo.Il prezzo massimo pagabile per il 100% del gruppo sarà determinato sulla base di un multiplo dell’Ebitda di Eversys dell’ultimo anno fiscale chiuso disponibile al momento dell’esercizio delle relative opzioni (e comunque non oltre l’anno fiscale 2020); sulla base del business plan esistente, tale importo massimo è stimato ad oggi in circa CHF 100 milioni.