Fininvest dovrà cedere quota Mediolanum sopra il 9,99%. Società annuncia ricorso

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -contro la decisione di Bankitalia e l'obbligo imposto dalla BCE dialienando le azioni eccedenti la soglia del 9,99%.Va ricordato che, lo scorso 25 ottobre 2016, l'Eurotower si era opposta alla possibilità per la stessa Fininvest di continuare a detenere una partecipazione in Banca Mediolanum eccedente il 9,99% e che ierientro il termine di 18 mesi.Nel provvedimento della Banca d’Italia si precisava anche che "nelle more della cessione delle azioni, restanoinerenti la partecipazione eccedente la soglia del 9,99% del capitale di Banca Mediolanum, richiedendosi anche".Fininvest, al fine di tutelare i propri diritti,, precisando che lo stesso è stato emanato in pendenza del giudizio diproposto dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea e in pendenza dei giudizi dinell’ambito del procedimento proposti dinanzi al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato per quanto di rispettiva competenza.