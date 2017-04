L'Antitrust avvia un procedimento contro BNL, Intesa e unicredit

Intesa Sanpaolo

UniCredit

(Teleborsa) - L’Antitrust ha avviato tre procedimenti istruttori per presuntenei confronti di tre istituti bancari: BNL (Banca Nazionale del Lavoro),edI procedimenti sono volti ad accertare se le tre banche abbiano posto in essere condotte in, vale a dire quella pratica con cui gli interessi maturati e non pagati vengono sommati al capitale su cui vengono calcolati i nuovi interessi da corrispondere.In particolare,contenuto nella legge di stabilità 2014. Dopo la riforma operata nel corso del 2016, i tre istituti bancari avrebbero adottatoper indurre i propri clienti consumatori a dare l’autorizzazione all'addebito.Per accertare queste condotte, i funzionari dell’Autorità hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi di BNL, Intesa Sanpaolo e UniCredit, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.