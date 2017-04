La Juventus vince anche in Borsa dopo aver schiacciato il Barcellona

Juventus Fc

(Teleborsa) - Lafa goal anche in borsa, dove lievita del 4,30%, per festeggiare laai quarti di Champions League.Il match è stato deciso da una. Decisamente ai margini Messi, così come gli altri due grandi attaccanti del Barca, Suarez e Neymar, che isolati non hanno saputo resistere all'avanzata dei bianconeri nè riorganizzare il gioco privo di un regista.Tornando alla performance di Borsa, lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,5317 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,5157. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,5477.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)