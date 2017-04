Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 20.591,86 punti, con uno scarto percentuale dello 0,29%; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.344,93 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,40%, come l'S&P 100 (-0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,74%),(+0,57%) e(+0,45%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,32%),(-1,22%) e(-0,90%).Altra i(+1,17%),(+0,90%),(+0,72%) e(+0,70%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,31%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,39%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,16%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Altra i, si posizionano(+1,62%),(+1,27%),(+1,21%) e(+0,97%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,32%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,05%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,84%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%.