MPS: i soci approvano il bilancio, a favore il 99,42%

MPS

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci diha approvato il bilancio della banca senese che si è chiuso con un. Favorevoli all'approvazione il 99,42%.Presente il 15,39% del capitale, quota sufficiente per approvare i conti in sede ordinaria, ma non per le deliberazioni previste in sede straordinaria. E' saltata, infatti, l' assemblea straordinaria che doveva, in particolare, approvare la riduzione del capitale per perdite residue (circa 2 miliardi dopo che l'Istituto ha chiuso anche il 2016 in rosso) ed approvare alcune modifiche statutarie, con particolare riguardo ai poteri del Presidente ed alla riduzione del numero dei consiglieri da 17 a 15.L'assemblea di MPS hanei confronti dell'ex AD, Fabrizio, e dell'ex Presidente Massimo. Contrari 98,68%, favorevoli 0,18%.ha spiegato durante l'assemblea che i crediti deteriorati (NPL) e il calo della raccolta continuano a pesare sul conto economico di MPS.