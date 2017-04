MPS, le sofferenze pesano per 29 miliardi

MPS

(Teleborsa) - I(NPL) e il calo della raccolta continuano a pesare sul conto economico di"Finché non si scaricano fuori dal bilancio le sofferenze, quasi 29 miliardi lordi, il conto economico del Monte dei Paschi sarà sempre penalizzato. Noi proviamo a vendere queste sofferenze, ma serve anche avere un compratore". Lo ha detto, rispondendo a una domanda di un azionista, nel corso dell' assemblea dei soci della banca senese chiamata in sede ordinaria per approvare i conti."Vogliamo un meccanismo che possa limitare al minimo la perdita di bilancio e lasci alla banca la possibilità di beneficiare delle riprese di valore", ha aggiunto il top manager spiegando agli azionisti che "sarà completamente".L' assemblea è iniziata con solo il 16,3% del capitale sociale presente , senza i numeri per poter svolgere la parte straordinaria che avrebbe dovuto votare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita residua al 31 dicembre 2016 e "le relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti".. L'approccio della Commissione UE sul piano di ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena va a "incidere sulle dinamiche di crescita dei ricavi e dei costi", ha continuato Morelli spiegando che la posizione dell'istituto senese è quella di "", ma quale sarà l'atterraggio finale, in questo momento "non sono in grado di dirlo".