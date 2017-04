Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Telecomunicazioni

Home Depot

General Electric

(Teleborsa) - Partenza senza grandi scossoni per la borsa di Wall Street con gli investitori prudenti alla luce delle ultime tensioni geopolitiche e in attesa dell'avvio della stagione dei risultati trimestrali.Tra gli indici statunitensi, illima variazione lo 0,09%; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.350,91 punti. Senza direzione il(-0,15%), come l'S&P 100 (-0,1%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori(-0,49%) e(-0,42%) sono tra i più venduti.Tutte le Blue Chip del Dow Jones. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,69%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.