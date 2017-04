Sofferenze banche, Visco parla di "danni limitati" concentrati su "pochi" Istituti

Intesa

Unicredit

UBI

MPS

(Teleborsa) - Ilè tornato a difendere il sistema bancario italiano, affermando che. "I danni al sistema bancario - ha affermato - si sono concentrati in pochi, ben identificati, intermediari, che sono stati, e sono tuttora, oggetto di un'azione di vigilanza intensa"."Non si può parlare di una bomba a orologeria per qualcosa che vale meno dell'1% del PIL del Paese" ha detto il numero uno di Palazzo KochVisco ha poi spiegato che, degli 80 miliardi di sofferenze in pancia alle banche italiane, la gran parte riguarda Istituti solidi e di grandi dimensioni () ecomee le banche venete, nel giorno in cui queste hanno chiuso le offerte di Transazione con i soci . Poi ha stimato che il valore delle sofferenze in bilancio è pari al 40% del loro valore lordo, circa il doppio rispetto ai prezzi di mercato, valutando che le rIl governatore ha espresso un'opinione anche riguardo alle cause che hanno generato le difficoltà di alcune banche, parlando di "decisioni aziendali viziate danell'allocazione del credito", che si sono inserite in un contesto macroeconomico non favorevole.Visco è poi tornato a proporre la, dopo aver auspicato questa via già un paio di anni fa.