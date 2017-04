Wall Street poco mossa guarda alle trimestrali

JPMorgan

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna della debolezza la borsa di Wall Street con gli investitori che si muovono con prudenza alla luce delle ultime tensioni geopolitiche e in attesa dell'avvio della stagione dei conti trimestrali.Domani, 13 aprile, pubblicheranno i risultatiTra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,32%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.344,32 punti. In frazionale calo il(-0,43%), come l'S&P 100 (-0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,05%),(-1,03%) e(-0,65%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,62%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%.Calo deciso per, che segna un -1,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.