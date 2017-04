ABB sigla accordo con Shanghai Electric Gas Turbine

ABB

(Teleborsa) - Corrono in borsa le azioni diA dare il via agli acquisti l'annuncio che l'azienda multinazionale di ingegneria ha siglato un accordo di collaborazione con(SGC) - la joint venture formata da- per la fornitura di sistemi di controllo, monitoraggio e protezione per turbine a gas a supporto della strategia di lungo termine di SGC.ABB fornirà a SGC la piattaforma di controllo ABB AbilityTM Symphony Plus che è l'ultima generazione della famiglia dei sistemi di controllo Symphony di ABB.A questa collaborazione, ABB contribuirà con altri importanti elementi del proprio portafoglio tecnologico quali il calcolo e la diagnostica delle prestazioni, il monitoraggio delle condizioni di esercizio, la simulazione, i rivelatori fiamma e la strumentazione elettrica che contribuiranno alla competitività economica delle soluzionie garantiranno la piena integrazione delle tecnologie.