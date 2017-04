Australia, stabile la disoccupazione a marzo

(Teleborsa) - Nessuna variazione per mercato del lavoro in Australia dove il tasso di disoccupazione è rimasto stabile.Nel mese di marzo, il tasso dei senza lavoro èrispetto al periodo precedente. Il dato èdegli analisti.Si affievolisce dunque la pressione sullaof Australia che nell'ultima riunione di politica monetaria, ha lasciato invariato il costo del denaro all'attuale livello dell'1,5%.L'ultimo ritocco, al ribasso, è stato deciso ad agosto 2016, quando la Reserve Bank of Australia (RBA) tagliò i tassi dello 0,25% portando il costo del denaro ai nuovi minimi storici.La RBA ha scelto di non agire sui tassi vista la ripresa dell'economia nell'ultimo periodo. Nell'ultima parte dell'anno, ilè balzato dell'1,1% rispetto al -0,5% del trimestre precedente mentre si è espanso del 2,4% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. Dati che hanno confermato le aspettative degli analisti, ovvero che il Paese presto sarà fuori dalla recessione.