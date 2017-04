Germania, inflazione marzo confermata in rallentamento

(Teleborsa) -e mezzo raggiunti a febbraio, come rilevato dai dati preliminari condotti sul monitoraggio dei Lander.Secondo l'ufficio statistico, nel mese di marzo, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,2% rispetto al mese precedente, come indicato nella lettura preliminare, ed in linea con le stime di consensus. A febbraio invece si era registrato un decremento dello 0,6%.Anche la variazione su base annua viene confermata al +1,6%, in sintonia con la stima preliminare e con le previsioni del mercato.Quanto all', i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,1% su mese, in linea con la stima preliminare e le attese, ed hanno accelerato dell'1,5% su anno.