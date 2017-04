Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 20.453,25 punti, con uno scarto percentuale dello 0,67%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,68%, chiudendo a 2.328,95 punti. In lieve ribasso il(-0,4%), come l'S&P 100 (-0,7%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,83%),(-1,25%) e(-0,99%).Tutte le Blue Chip del Dow Jones. I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,61%.Calo deciso per, che segna un -1,87%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,24%.(+3,30%),(+2,41%),(+1,86%) e(+1,73%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,80%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,12%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.