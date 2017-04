Petrolio, l'agenzia per l'energia taglia le previsioni sulla domanda globale

(Teleborsa) - L'Agenzia internazionale per l'energia ha rivisto al ribasso la sua previsione sulla domanda globale di petrolio, per l'anno in corso, e stima una, tra cui gli USA.L'AIE stima unal giorno a 97,9 milioni di barili, per il consumo mondiale contro unaI Paesi che non fanno parte del cartello guidato dall'Arabia Saudita, dovrebbero produrre 485 mila barili al giorno in più nel corso di quest'anno a 58,1 milioni.Nel frattempo, il barile di, il greggio di riferimento del mare del Nord viaggia a 56,28 dollari al barile (-0,04% rispetto alla chiusura di ieri) mentre illima lo 0,08% a 53,07 dollari al barile.