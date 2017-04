Piazza Affari in coda alle borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che fa anche peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.A zavorrare le borse, fin da avvio seduta, le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d'America,che teme il dollaro forte e sprona la Federal Reserve a mantenere bassi i tassi di interesse finché il biglietto verde resterà sopravvalutato. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. L'è sostanzialmente stabile su 1.288 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 53,13 dollari per barile.piccola perdita perche continua con un -0,37%. Tentennache cede lo 0,55%. Sostanzialmente deboleche registra una flessione dello 0,54%.Scambi in ribasso anche per la Borsa di Milano che accusa una flessione dello 0,89% sul, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso. Sulla stessa linea, si muove in retromarcia ilche scivola dello 0,86%.Tra lea grande capitalizzazione, svetta sul principale listinoche mostra un incremento dell'1,37%.perche sale di un frazionale +0,52%., invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -2,37%.perche segna un -1,94%., con un forte ribasso dell'1,86%., che evidenzia una perdita dell'1,79%.sunel giorno dell'assemblea degli azionisti.