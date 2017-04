Wall Street si conferma incerta nell'ultima seduta prima dello stop pasquale

Citigroup

(Teleborsa) -, nell'ultima seduta settimanale, dato cheIl mercato ha risentito deiriguardo unche a suo parere dovrebbero rimanere bassi.Buona reazione al dato sulla fiducia dell'Università del Michigan , migliore delle attese, dopo che il dato dei prezzi alla produzione era risultato peggiore delle attese, e quello sui sussidi alla disoccupazione , migliore delle attese.L'attenzione degli operatori è concentrata anche sulle, pubblicate fra ieri ed oggi: i conti di JP Morgan hanno sorpreso in positivo, mentre stanno arrivando numeri positivi anche daAlla Borsa di New York, ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%, mentre loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.337,77 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,06%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,31%),(-0,78%) e(-0,70%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.La peggiore performance è quella di, che scivola del 2,01%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,30%.scende dell'1,10%.Calo deciso per, che segna un -1,08%.Fra le grandi banche d'affari alle prese con le trimestrali, si sgonfia(-0,57%) dopo i risultati, in linea con(-0,67%), che ha annunciato una crescita degli utili , mentre è pesante Wells Fargo (-2,38%), che ha deluso le attese.