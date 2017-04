Datalogic firma nuova linea credito a medio termine per 250 milioni

Datalogic

(Teleborsa) -ha sottoscritto un contratto per unadel valore di 250 milioni di Euro con scadenza 2023.La società è attiva nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, RFID, sensori per la rilevazione, misura e sicurezza, sistemi di visione e marcatura laser.Il finanziamento accordato a Datalogic saràed in parte all’attività ordinaria e alloL’operazione è stata conclusa ad un, in modo da consentire a Datalogic di sfruttare la finestra ancora favorevole dei tassi d’interesse attualmente disponibili sul mercato e di bloccare il costo della provvista del Gruppo Datalogic nei prossimi anni.