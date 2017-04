Energia, cala il ricorso alle fonti rinnovabili

(Teleborsa) - Nel 2015, è diminuita la produzione lorda elettrica da fonti rinnovabili e la sua incidenza sul consumo interno lordo di energia elettrica (33,2% contro 37,3% del 2014).E' la fotografia scattata dall'Istat nel rapporto "Noi Italia" , secondo cui sul territorio nazionale, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si conferma in quantità nettamente superiore alla richiesta interna in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Con una quota del 33,4%,generata da fonti rinnovabili (27,5% nel 2014).Sempre nel 2015, si assiste a unasia deisia della produzione lorda di energia elettrica, che crescono rispettivamente del 2% e dell'1,1% rispetto al 2014,in essere dal 2012.L'Istituto di statistica rileva che i consumi elettrici per abitante risultano inferiori alla media nazionale in tutte le regioni del Mezzogiorno a eccezione della Sardegna. Per il nostro Paese entrambi gli indicatori energetici risultano inferiori alla media europea e a quelli degli altri paesi di grandi dimensioni (dati 2014).