Ferrari, assemblea dà via libera a bilancio 2016. Marchionne confermato al vertice

Ferrari

(Teleborsa) -che "potrà procedere con una distribuzione a favore" dei soci "di 0,635 euro per azione ordinaria". Questa cifra, sottolinea il gruppo di Maranello, "corrisponde a una distribuzione complessiva di circa 120 milioni". La data di pagamento sarà il 2 maggio 2017, come preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.I soci che si sono riunti oggi, 14 aprile, a, in Olanda, hanno parzialmente emendato la policy sulla remunerazione del Consiglio di Amministrazione.. In base alla delega, che non comporta per Ferrari alcun obbligo, ma è concepita per fornire flessibilità aggiuntiva,sul NYSE e/o sull'MTA nei cinque giorni precedenti l'acquisto.Gli Azionisti hanno anche approvato l'incentivazione azionaria riconosciuta all'Amministratore Delegato. Gli Azionisti hanno anche rinominatoquale revisore indipendente di Ferrari fino all’Assemblea degli Azionisti del 2018.L'assemblea ha rieletto tutti gli attuali amministratori, con il presidente e amministratore delegatorieletto amministratore esecutivo.sono stati rieletti amministratori non esecutivi