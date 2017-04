Italiani tra i più tassati in UE. Al Sud povera 1 famiglia su 5

(Teleborsa) - Lo scorso anno, la pressione fiscale in Italia è scesa al 42,9%, in riduzione di 0,7 punti percentuali dal massimo del biennio 2012-2013.Lo fa sapere l', nel rapporto "Noi Italia", precisando tuttavia che il nostro è fra i paesi con i valori più elevati, superato soltanto dalla Francia.L'Istituto di statistica, fotografa anche le condizioni economiche delle famiglie italiane, e rileva che ci sono più di 8 milioni di poveri., ovvero non possono acquistare il minimo indispensabile per vivere.dove, nel 2015, le famiglie in povertà relativa sono circa un quinto di quelle residenti e quelle in povertà assoluta rappresentano il 9,1%.Nell'intero Paese, tra il 2014 e il 2015 risultano "sostanzialmente stabili" sia l'incidenza di povertà assoluta che coinvolge il 6,1% delle famiglie residenti, e sia quella relativa.La fase di profonda recessione degli ultimi anni ha riportato, a partire dal 2009, ilin termini reali a un livello inferiore a quello del 2004; seppur in lieve crescita nel 2015 (+0,8%), segna una diminuzione del 10,1% negli ultimi dieci anni.Tra il 2010 e il 2015 la, una quello medio europeo (+5,1%) e dei principali paesi.