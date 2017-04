Nasce il gruppo FS-Anas, Delrio: "Operazione dà forza a investimenti e occupazione"

(Teleborsa) - Le nozze tra il Gruppo FS e Anas , che ieri hanno incassato il primo via libera del Consiglio dei ministri, è "un'operazione industriale molto importante, che avevamo concepito già due anni fa con il Ministro dell'Economia e con il presidente Renzi ed è ora finalmente concreta".Così ilcommenta l'incorporazione tra i due gruppi durante la trasmissione Radio Anch'io."E' un'operazione che, alle infrastrutture e al lavoro italiano", aggiunge il titolare del dicastero. "Finalmente abbiamo una grande azienda per le infrastrutture e gli investimenti in Italia che può veramente dare prospettive di lavoro più serie".L'azienda che gestisce strade ed autostrade diventerà una delle società del Gruppo FS, mediante aumento di capitale ed una fusione per incorporazione di Anas in Ferrovie di Stato Italiane, anche se dovrebbe mantenere la propria autonomia, riguardo soprattutto alle concessioni statali.