Pasqua: il meteo divide l'Italia ma non si fermano gli spostamenti e le gite fuori porta

(Teleborsa) -. Al Nord, già fin da sabato 15 aprile si prevedono addensamenti nuvolosi con associate precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Al Sud, tra le nuvole della Campania si fa spazio la prevalenza di sereno della Calabria, mentre spesse velature sono in transito sulle restanti regioni.Ma questo non scoraggia le partenze., per fronteggiare i maggiori flussi di traffico, a partire da oggi, venerdì 14 aprile, e fino a martedì 18 aprile, è stato predisposto un piano di interventi coordinati lungo tutta la rete di competenza per l'assistenza agli automobilisti. In particolare, sono stati potenziati i presidi su strada da parte del personale Anas soprattutto lungo gli itinerari maggiormente interessati dai flussi veicolari.L'Anas prevede traffico particolarmente intenso già da oggi, 14 aprile, per le partenze, e nella giornata di martedì 18 aprile per gli ultimi rientri. Nella mattinata di lunedì 17 aprile è invece atteso traffico intenso ma prevalentemente di breve percorrenza mentre, nel tardo pomeriggio, cominceranno i primi rientri., oggi 14 aprile, dalle ore 14 alle ore 22; sabato 15 aprile dalle ore 9 alle ore 16; domenica 16 e lunedì 17 aprile dalle 9 alle 22.. E' quanto stima la Coldiretti che evidenzia come "la pesantezza del clima internazionale, pur non avendo frenato la voglia di vacanza degli italiani, abbia favorito una Pasqua di relax e come la ricerca della tranquillità abbia fatto preferire la vacanza in campagna che è la vera star di queste vacanze in un periodo cui si assiste lontano dalle città al pieno risveglio della natura".