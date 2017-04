Wall Street chiusa per il Good Friday

(Teleborsa) - Porte chiuse alla borsa diche oggi non aprirà i battenti.Oggi, 14 aprile, la maggior parte dei mercati finanziari, resteranno chiusi in tutto il mondo, nel giorno del, mentre le contrattazioni hanno svolto il normale orario in Giappone e in CinaIeri, 13 aprile, la piazza statunitense ha chiuso la seduta in frazionale ribasso risentendo dei commenti del Presidente USA Donald Trump riguardo un dollaro "troppo forte" e tassi di interesse che a suo parere dovrebbero rimanere bassi.