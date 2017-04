Morta a 117 anni Emma Morano la donna più longeva del mondo

(Teleborsa) -, frazione del comune di Verbania, sul lago Maggiore, provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Era la persona più anziana vivente al mondo, a quanto sembra, e la quinta nella classifica di tutti i tempi.Emma Morano da anni non usciva più da casa. Andavano a farle visita da ogni parte del mondo e, come amava sottolineare., ma che non si può sostenere con assoluta certezza. Il mondo è grande, si sa, e potrebbero sempre venir fuori "sorprese", anche se sempre meno probabili.. Primogenita di 8 figli, tre fratelli e 4 sorelle, si era sposata e aveva avuto un figlio, morto prematuramente. Subito dopo,. Non guardava la tv, da tempo non riusciva più a leggere, ma conosceva le preghiere in latino.