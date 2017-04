Quasi 5 milioni gli italiani che lavorano domenica e festivi

(Teleborsa) -. Dati che di fatto coincidono con quanto raccolto da. Tra questi(artigiani, commercianti, esercenti, ambulanti, agricoltori, etc.). Seè impiegato la domenica, gli "autonomi", invece, registrano una frequenza maggiore:Il settore dove la presenza domenicale e festiva al lavoro è più elevata è quello degliMa non mancano, soprattutto per il momento da parte della grande distribuzione nelle maggiori città,Nel settore commerciale, grazie alla liberalizzazione degli orari introdotta dal Governo Monti, una risposta alla crisi è stata quella di aumentare i giorni di apertura dei negozi. Con la grande distribuzione e gli outlet aperti tutto l’anno e(non proprio tutti e per ora, n.d.r.)Le realtà territoriali: Valle d’Aosta (29,5 per cento di occupati alla domenica sul totale dipendenti presenti in regione), Sardegna (24,5 per cento), Puglia (24 per cento), Sicilia (23,7 per cento) e Molise (23,6 per cento) guidano questa particolare graduatoria.. La media nazionale si attesta al 19,8 per cento.E quando le attività turistico-ricettive sono aperte anche la domenica, i settori economici collegati, come l’agroalimentare, la ristorazione, i trasporti pubblici e privati, i servizi alla persona, le attività manutentive, e altro a tutto ciò connesso, sono incentivate a fare altrettanto".Se nel 2015, in riferimento ai lavoratori dipendenti, la media dei 28 paesi Ue era del 23,2 per cento - con punte del 33,9 per cento in Danimarca, del 33,4 per cento in Slovacchia e del 33,2 per cento nei Paesi Bassi – da noi la percentuale era del 19,5 per cento. Solo Austria (19,4 per cento), Francia (19,3 per cento), Belgio (19,2 per cento) e Lituania (18 per cento) presentavano una quota inferiore alla nostra.