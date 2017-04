Ciampino: musulmana con hijab rifiuta di mostrare volto a controllo in aeroporto. E' polemica

(Teleborsa) -. Ore dopo, rispettando poi le regole, parte regolarmente per Londra da Fiumicino. Ma è polemica con Adr (Aeroporti di Roma), la società che gestisce i 2 scali aerei della capitale.Le norme internazionali di sicurezza aeroportuale prevedono che tutti quei passeggeri con il viso non identificabile poiché coperto da indumenti si devono svestire su richiesta del personale di frontiera.Quandoinvitando le guardie a mostrare un documento che confermasse la Legge., ha detto poi la donna.Ma un membro della sicurezza aeroportuale di Ciampino, afferma però di aver soddisfatto la richiesta di Aghnia Adzkia:, è la replica del personale di controllo.La sera stessa,, il metal detector non suona.insiste Adzkia. "Tuttavia, quello che ho sperimentato a Roma è stato scioccante, il modo in cui mi hanno trattato ha mostrato discriminazione", ha sostenuto ancora la donna.. E' una questione di sicurezza: nostra e dei passeggeri. I nostri addetti le hanno chiesto di andare in una sala riservata dove effettuare il controllo, ma non ha voluto fare nemmeno questo". Gli interrogativi rimangono.