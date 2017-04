E' morto a 85 anni Gianni Boncompagni grande innovatore di programmi radiotelevisivi

(Teleborsa) -

Gianni Boncompagni è morto a Roma. Era da tempo gravemente malato. Tra meno di un mese avrebbe compiuto 85 anni. Conduttore e autore radiofonico e televisivo, regista, autore e paroliere con mezzo secolo di carriera ricca di successi è stato l'ideatore di numerosi programmi che hanno segnato la storia della radiotelevisione italiana.

Grandi innovatore dello spettacolo insieme a Renzo Arbore, ha creato trasmissioni che sono passate alla storia, come Alto gradimento, Bandiera gialla, Pronto, Raffaella?, Domenica In, Non è la Rai, Carramba.



Boncompagni era nato ad Arezzo il 13 maggio del 1932. La notizia della morte è stata data dalle figlie Claudia, Paola e Barbara. La camera ardente sarà allestita martedì 18 aprile a Roma, alle 12, nella sede Rai di via Asiago 10.



Moltissime le reazioni dal mondo dello spettacolo alla notizia della sua morte: "Gianni è stato un pilastro, ha segnato la storia della radio e della tv e soprattutto un grande amico", ha detto Pippo Baudo.



E Giancarlo Magalli, che ha abitato per lunghi anni nello stesso comprensorio di Vigna Clara e che lo ha ben conosciuto frequentandolo sin da ragazzo, ha commentato: "Boncompagni mi ha accompagnato per tutta la mia vita. Lascia un’eredità che molti capiranno tra qualche anno. É sempre stato molto avanti rispetto a tutti. É stato sempre un inventore, un creatore di cose belle".