Opening bell intonata a Wall Street

Twitter

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Beni di consumo secondari

Information Technology

Caterpillar

Travelers Company

McDonald's

IBM

Netflix

Jd.Com

Starbucks

Micron Technology

Incyte

Dish Network

Monster Beverage

KLA-Tencor

(Teleborsa) - Dopo la lunga pausa per le vacanze pasquali, la borsa diavvia le contrattazioni con un timido segno più.All'orizzonte rimangono le tensioni internazionali. I dissidi trasi inaspriscono. A questo proposito, il presidente USA,, spiega "che i primi 90 giorni della sua presidenza hanno messo in luce il totale fallimento degli ultimi otto anni di politica estera!" scriveonTra gli indici a stelle e strisce, ilsta mettendo a segno un +0,38%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso. Sulla stessa linea, lieve aumento per loche si porta a 2.336,07 punti. In frazionale progresso il(+0,42%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,51%) e(+0,45%).del Dow Jones,(+1,19%),(+0,68%),(+0,64%) e(+0,63%).Al top tra i, si posizionano(+2,03%),(+1,57%),(+1,22%) e(+1,15%)., invece, si abbattono su, che mostra ribassi a due cifre.scende dell'1,22%., che si adagia poco sotto i livelli della vigilia., che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.