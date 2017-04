Bank of America, titolo cede alle vendite. Bene i conti del trimestre

banca commerciale americana

(Teleborsa) - Giornata fiacca per la, che tratta in ribasso dello 0,29%.

Le azioni non riescono a beneficiare dei buoni dati sul quarto trimestre allineandosi alla debolezza del mercato. Il periodo si è chiuso con un utile in aumento del 40% a 4,86 miliardi di dollari, e un fatturato in crescita del 7% a 22,25 miliardi. La banca guidata da Brian Moynihan ha registrato un EPS di 41 centesimi per azione, contro i 35 centesimi stimati dagli analisti.















Lo status tecnico di medio periodo di Bank of America ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23,06 dollari USA. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 23,61, mentre il primo supporto è stimato a 22,51.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)