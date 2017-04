Borsa Milano in rosso dietro il nervosismo delle altre piazze europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si muovono in rosso, sul nervosismo alimentato dalle tensioni geopolitiche e dall'imminenza delle elezioni francesi Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,34%. Lieve calo dello, che scende a 207 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,26%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%, in apnea, che arretra dell'1,77%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,24%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,28%.di Milano, troviamo(+1,44%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che flette del 3,20%. Nel comparto oil fa male anche(-1,47%), dopo lo stop dell'impianto in Basilicata Tonfo di, che mostra una caduta del 2,88%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,86%, in attesa delle decisioni dell'AgCom sui Vivendi.Affonda, con un ribasso del 2,81%.di Milano,(+10,97%), in attesa della partita con Barcellona domani , e(+2,16%), di riflesso alla commessa con Viking Cruise