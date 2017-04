Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,55%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.342,19 punti. Buona la prestazione del(+0,85%); in frazionale calo lo(-0,25%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,01%),(-0,87%) e(-0,83%).del Dow Jones,(+0,95%),(+0,86%),(+0,80%) e(+0,80%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,76%.In caduta libera, che affonda del 3,13%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,52%),(+1,36%),(+1,34%) e(+1,13%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,36%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,84 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,64%.Sensibili perdite per, in calo del 2,63%.