Eni chiude l'impianto di Val d'Agri in Basilicata dopo le accuse della Regione

Eni

(Teleborsa) - Dopo lesulle presunte "inadempienze e ritardi" diin relazione all'impianto di petrolio in Basilicata, la società del cane a sei zampe ha deciso lae di conseguenza ha dato avvio alle procedure per ilLo ha annunciato oggi Eni con una nota, affermando che "tale decisione è stata presa per rispetto delle posizioni espresse dal territorio, dal Presidente della Regione e dalla Giunta Regionale".Ieri, laaveva deliberato ladi Viggiano (Potenza), comunicando la decisione al ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e parlando didella società nell'applicazione delle "prescrizioni regionali". Nell'impianto, di cui era stata chiesta dalla regione la messa in sicurezza, lavorano ogni giorno migliaia di lavoratori.Eni ha ribadito di aver ", promettendo che "proseguirà con le verifiche necessarie a rassicurare gli stakeholder sulla correttezza ed efficacia del proprio operato, l’integrità dell’impianto e la presenza di tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività di esercizio".Intanto, il titolo Eni in Borsa registra oggi un calo dell'1%circa, muovendosi sostanzialmente in linea con il mercato.