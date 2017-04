Goldman Sachs: titolo tra i peggiori del Dow 30, pesa la trimestrale

banca d'affari

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Il primo trimestre fiscale di Goldman Sachs si è chiuso in utile con un risultato quasi raddoppiato rispetto al periodo precedente, ma l'istituto statunitense ha comunque deluso le aspettative degli analisti.A Wall Street il titolo dellaesibisce una variazione percentuale negativa del 3,05%.Nei tre mesi l'utile è cresciuto del 99% a 2,255 miliardi di dollari, (5,15 dollari per azione) contro gli 1,135 miliardi, (2,68 dollari per azione) dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli analisti attendevano un risultato di 5,31 dollari.Ilè salito a 8,03 miliardi dai 6,34 miliardi dello stesso mese di un anno fa, ma sotto gli 8,45 miliardi previsti dal consensus.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 220 dollari USA. Supporto stimato a 218,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 221,7.

